Нур-Султан, , 13:53 — REGNUM Шесть человека арестованы по делу о хищении оружия из воинской части рядом с Чимкентом. Об этом 25 февраля заявил журналистам начальник следственного департамента министерства внутренних дел республики Санжар Адилов после заседания правительства.

По его словам, кроме самого контрактника и двух его соучастников, задержаны командир дивизии, оперативный дежурный и рядовой контрактной службе. Все трое арестованы за нарушение правил несения воинской службы и халатность.

Адилов отметил, что в настоящее время возбуждено два уголовных дела: по ст. 291 УК Казахстана («Хищение оружия») и ст. 453 («Халатность»). Глава следственно департамента добавил, что оружие в воинской части похищалось несколько раз — с конца января до середины февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля младший сержант контрактной службы самовольно покинул воинскую часть, взяв с собой огнестрельное оружие. Злоумышленник был задержан в этот же день. Полиция также арестовала двух его соучастников.

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