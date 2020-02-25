Москва, , 13:53 — REGNUM В России целесообразно ввести медицинские визы, которые бы упростили иностранцам въезд для оказания медицинской помощи в РФ. Об этом 25 февраля сообщила председатель департамента туризма Москвы Екатерина Проничева на заседании рабочей группы по развитию туризма в городе Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По её словам, сейчас иностранные граждане, которые хотят получить медицинское обслуживание в Москве, испытывают трудности с оформлением виз. Особенно это касается случаев, когда иностранцам приходится пребывать в РФ длительное время.

«Возможно, имеет смысл инициировать введение в РФ медицинских виз, как отдельного направления. К нам активно приезжают из Европы за различным спектром услуг. Такого уровня нет нигде. По многим направлениям нашей медицине нет конкурентов, и мы готовы работать по всем направлениям», — сказала чиновница.

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