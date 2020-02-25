Курган, 25 февраля 2020, 13:49 — REGNUM На ремонт Курганской областной больницы скорой помощи премьер-министр РФ Михаил Мишустин обещает незамедлительно выделить из резервного фонда 200 млн рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».
В эту сумму войдёт и приобретение необходимого нового оборудования.
Один из водителей скорой помощи попросил у премьер-министра помощи в закупке новых автомобилей.
Напомним, премьер-министр приехал в Курган 25 февраля с рабочим визитом.
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