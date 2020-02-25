Курган, , 13:49 — REGNUM На ремонт Курганской областной больницы скорой помощи премьер-министр РФ Михаил Мишустин обещает незамедлительно выделить из резервного фонда 200 млн рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

В эту сумму войдёт и приобретение необходимого нового оборудования.

«Очень грустно, что в таком состоянии больница. Здесь невозможно ни лечиться, ни, наверно, качественно работать. Это вызывает только сожаление и стыд», — заявил Михаил Мишустин после визита в медучреждения и общения с персоналом.

Один из водителей скорой помощи попросил у премьер-министра помощи в закупке новых автомобилей.

«Считайте, что вопрос решён», — ответил ему мИхаил Мишустин.

Напомним, премьер-министр приехал в Курган 25 февраля с рабочим визитом.

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