Сочи, Краснодарский край, , 13:45 — REGNUM Скандал из-за поборов в школе разразился в Сочи Краснодарского края, сообщает ИА REGNUM. Видео, на котором учитель школы № 27 города-курорта потребовала от детей сдать деньги на уборку класса, появилось в социальных сетях.

«Запомните сами и скажите своим родителям, что у нас нет уборщиц. И нам никто не убирает кабинет, пока мы не заплатим. В штате уборщицы для кабинетов нет», — сказала учитель.

В министерстве образования Краснодарского края сообщили, что в школе проводится служебное расследование. В ведомстве также напомнили, что «уборка кабинетов в среднем и старшем звене закреплена за классами в форме дежурства, а уборка площадей общего пользования и кабинетов начальных классов проводится штатными сотрудниками школы». Также в сообщении министерства подчёркивается, что сбор денег в школах запрещён.

Как напоминает ИА REGNUM, это далеко не первый скандал вокруг поборов в школах. Так, ранее в липецкой школе № 21 родители первоклассников пожаловались на регулярные поборы родительского комитета, в том числе на дорогостоящие покупки вроде принтера или кулера с питьевой водой. Дети, чьи семьи отказывались сдавать деньги на общие нужды, заявили, что к ним учительница стала относиться хуже. Так, одному из детей запретили пить воду из кулера, деньги на который его семья не сдала.

Об этом ранее: Поборы в липецких школах станут темой родительской конференции