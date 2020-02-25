Москва, , 13:49 — REGNUM В Москве развивается медицинский туризм, однако полноценному его развитию мешает необходимость оформлять визы иностранцам из Евросоюза и США. Об этом заявила депутат Московской городской думы Елена Николаева («Моя Москва») на заседании рабочей группы по развитию туризма в городе Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Парламентарий подняла тему развития медицинского туризма. По её словам, в Москве есть много специалистов в пластической хирургии и стоматологии, к которым приезжают лечиться из других стран.

«Насколько я знаю все прогрессивные специалисты заинтересованы в упрощенной схеме, когда к ним приезжают пациенты, вы не поверите, к нам из Америки приезжают для такого рода процедур, в том числе из Голливуда, что меня потрясло. Так вот, основная проблема — это виза», — сказала Николаева.

По мнению депутата Мосгордумы, необходимо упростить процедуру въезда в Москву иностранцев для получения в городе медицинских услуг.

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