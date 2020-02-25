Варшава, , 13:39 — REGNUM В воскресенье, 23 февраля, в Польше в десятый раз отметили День борьбы с депрессией. Как поясняет «Польское радио», целью данной акции является привлечение внимания к проблеме, которая касается всё большей части польского общества.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), депрессия является одним из самых распространённых заболеваний в мире, от неё страдают более 300 миллионов человек. В Польше от депрессии страдает не менее полутора миллионов человек, — именно столько людей в стране принимают антидепрессанты.

По мнению доктора Славомира Маравеца из Польского общества психиатров, депрессией может заболеть каждый: «Это могут быть как люди, которые, например, потеряли работу, то есть имеющие низкий социального и материального статуса, так и люди, занимающие самое высокое положение в обществе, а также известные личности».

Проведение Дня борьбы с депрессией подразумевает участие известных лиц, рассказывающих о своём опыте борьбы с недугом. Подразумевается, что это поможет людям начать говорить на эту тему. В этом году участником акции «Лица депрессии: не оцениваю, принимаю» стал бывший спортсмен по легкой атлетике Марек Плявго.