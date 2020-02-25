Брянск, , 13:39 — REGNUM Повышением оплаты проезда по межмуниципальному маршруту № 177 «Глинищево — Супонево» заинтересовались в прокуратуре Брянской области, сообщили 25 февраля в пресс-службе ведомства. Перевозчик повысил цену без согласования с уполномоченным госорганом.

Перевозки на маршруте осуществляются на основании государственного контракта по регулируемым тарифам. Оплату проезда повысили в январе 2020 года, при этом в заключённый госконтракт изменения не внесли. В прокуратуре установили, что департаменте промышленности, транспорта и связи Брянской области не провели проверку соблюдения условий предоставления услуги перевозчиком, меры к нарушителю не предприняли и вопрос об устранении перевозчиком нарушений до сих пор не решён.

В адрес заместителя губернатора области внесено представление, его рассмотрение и устранение нарушений находится на контроле прокуратуры