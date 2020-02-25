Ирвайн, США, , 13:25 — REGNUM В многопользовательском шутере Overwatch временно появится новый режим «Тройной урон». О нём рассказал геймдизайнер проекта Джефф Каплан в ролике, опубликованном 24 февраля на YouTube-канале игры.

В «Тройном уроне» изменится состав команд игроков. Теперь в матчах будут участвовать: три персонажа типа «Урон», два героя «Поддержки» и один «Танк».

Напомним, Overwatch — это популярный многопользовательский шутер от Blizzard Entertainment. Его релиз состоялся в 2015 году.

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