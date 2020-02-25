25 февраля 2020 | Время чтения 3 мин

Игорь Свирин, , 14:27 — REGNUM Высказывание о том, что «люди — новая нефть», принято приписывать нынешнему помощнику президента Сергею Иванову. Так ли это, пусть гадают досужие сплетники. В нашем случае это действительно так, поскольку речь мы будем вести о Подмосковной Балашихе и новеньких домах, за управление которыми борется, не гнушаясь совсем уж сомнительных методов, некая управляющая компания (УК) с героическим названием «Спарта-Д».

Дом Mil.ru

Хотя сомнительными они могут показаться разве что нам, «гражданским». В реальности созданная бывшими военными компания и проводит свои бизнес-решения в режиме войсковых операций, забыв, правда, что «воюют» они не с реальным или там потенциальным противником, а своими согражданами.

Так вот! В прекрасной подмосковной Балашихе жили себе и не тужили под управлением во всем их устраивающих УК жители нескольких современных многоэтажных, и с немалым количеством подъездов, многоквартирных домов (МКД). Как нежданно-негаданно к ним в дом постучалась беда — их любимые и во всем любезные руководители УК решили, замечу, как следует из обращений самих граждан в суды, прокуратуру и СКР, без их же ведома сменить управляющую компанию на новую — «Спарта-Д». Забегая вперед отмечу, что все последующие действия «Спартанцев» — назовем их так, потом станет понятно почему — нашли, если не полную поддержку у местных чиновников, то уж точно то, что последние не обеспечили пострадавшим гражданам и коммерсантам надлежащую поддержку.

В стране продолжается строительный бум, и Балашиха тут исключением не является — в городе продолжают строить все новые и новые дома. Тут нужно сказать прямо, что услуга по управлению домом, скажем прямо, — штука не из дешевых, и вдвойне выгодна УК, если дом, скажем так, свежий, ведь серьезных вложений никаких, знай только своевременно оплату с жильцов получай. Видимо, поэтому город буквально раздирает череда скандалов, а, по словам местных жителей, и вовсе рейдерских захватов, уже находящихся в управлении МКД.

Во всех случаях используется почти идентичная схема, поэтому все их описывать не буду, отмечу лишь основные моменты. Итак! Под тем или иным предлогом в выбранном для атаки МКД находится жилец, который становится инициатором общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Помимо этого, дом обходят некие дамы, которые под всякими благовидными предлогами собирают подписи жильцов. Путем столь нехитрых манипуляций, невзирая на то, было ли в действительности пресловутое собрание или же нет, но пакет документов, необходимый для смены в реестре УК, таким образом оказывается собран. Вуаля! И новая УК гражданам обеспечена, а уж хотели они того или нет, никого, признаться, не интересует.

По словам юристов Мосжилинспекции, на каждом подобном собрании обязательно должен присутствовать представитель инспекции. Опрошенные мной юристы и участники собраний утверждают, что как минимум публично таковым никто не представлялся. Для очистки совести предположу, что подобный сотрудник может на мероприятиях и был, но предпочел сохранить инкогнито. Поэтому устанавливать истинность тех или иных собраний собственников, кроме правоохранительных органов, судя по всему, не кому.

Так или иначе, но как минимум пять МКД подобным образом сменили свои УК. Как уже догадался читатель, менялись они на «Спарту-Д». Поиски справедливости и попытки найти управу на действия «Спартанцев» у местных чиновников понимания не встретили, с их точки зрения, все процедуры проведены законно. И гражданам, оставшимся без привычных услуг, и лишенным бизнеса сотрудникам УК не осталось ничего иного, как обратиться в компетентные органы в надежде на то, что может быть уж там разберутся в том, как это «среди бела дня» можно без воли собственников жилья сменить управляющую компанию.

В самой «Спарте-Д» от комментариев отказались, поэтому что-либо сказать о позиции компании в данных спорах не представляется возможным. Единственное, что мне удалось установить, по сообщению пожелавшей остаться неизвестной сотрудницы фирмы, нынешний генеральный директор фирмы решил сменить место работы. Надеюсь, что, если случаи, описанные жителями многострадальных домов, подтвердятся, а компетентные органы проявят волю и профессионализм, смена деятельности данному гражданину не поможет.

ИА REGNUM и далее продолжит следить за тем, удастся ли жителям Балашихи восстановить свои попранные права.