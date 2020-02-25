Тегеран, , 13:43 — REGNUM Иранский минздрав принимает меры против распространения в стране коронавируса нового типа. Граждан призвали не покидать дома, сообщает Reuters.

Власти Ирана отдали распоряжения об отмене общенациональных концертов и футбольных матчей. Во многих провинциях закрыты школы и университеты.

25 февраля в Иране ожидают прибытия представителей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По данным на 25 февраля, в Иране подтвердились 95 случаев заражения, 15 человек скончались от заболевания, заявил глава департамента по связям с общественностью минздрава страны Киянуш Джаханпур.

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