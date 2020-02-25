Москва, , 13:20 — REGNUM Депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») с понимаем относится к нежеланию граждан Украины покидать помещенный в карантин круизный лайнер Diamond Princess.

Как сообщало ИА REGNUM, почти все граждане Украины с круизного лайнера Diamond Princess, который был помещен на карантин из-за коронавируса, отказались эвакуироваться на родину, заявил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко. Журавлёв назвал возможною причину.

«Эти люди решили, что им безопаснее находиться под угрозой заражения, чем вернуться на Украину. Вот ещё одно последствие «революции достоинства», — отметил парламентарий в Facebook.

Всего на судне было 25 украинцев, двое сейчас находятся в больнице, все они являются членами экипажа, сообщил Коваленко в эфире радио «Громадське».