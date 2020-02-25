Нур-Султан, , 13:06 — REGNUM Председатель правительства Казахстана Аскар Мамин поручил акимам (главам) регионов республики взять на ежедневный контроль паводковую ситуацию. Об этом он заявил 25 февраля на заседании правительства республики.

Мамин поручил мобилизовать технику для вывоза снега, обеспечить расчистку русел рек, стоков, ливневой канализации, а также возведение временных дамб.

Министерству индустрии и инфраструктурного развития Казахстана поручено организовать круглосуточный контроль за недопущением переливов на автотрассах и железнодорожных путях.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев заявил, что в республике составлена карта опасности паводка.

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