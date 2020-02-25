Сингапур, , 13:05 — REGNUM Семилетняя школьница из Сингапура Симона Лим выиграла международный чемпионат для юниоров Pokemon Oceania. Об этом 24 февраля сообщил портал One Esport.

https://twitter.com/Pokemon/status/1231420664252256256

В последнем матче девочка победила более взрослого и опытного соперника Джастина Рэдборда. Сообщается, что в финальном сражении у Лим был всего один покемон против двух покемонов противника.

Чемпионат Pokemon Oceania проходил в Мельбурне (Австралия). Юные геймеры соревновались в играх Pokemon Sword & Shield.

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