Тбилиси, , 13:05 — REGNUM В Грузии расчищена дорога трасса Мцхета — Степанцминда — Ларс, соединяющая страну с Россией. Об этом 25 февраля сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.

По данным ведомства, движение по участку Гудаури — Коби восстановлено, и по нему открыто движение для всех видов автомобильного транспорта. На других дорогах движение для автомобилей также не ограничено.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 25 февраля на участке Гудаури-Коби было закрыто движение для большегрузов. Причиной ограничения движения стали снежные заносы и гололед.

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