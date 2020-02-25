Париж, 25 февраля 2020, 12:57 — REGNUM Dotemu показала нового героя предстоящей игры Streets of Rage 4 — накачанного киборга по имени Флойд Ирайя. Трейлер с демонстрацией персонажа был опубликован на YouTube-канале компании 24 февраля.
В бою Флойд орудует двумя механическими руками, способными бить противников током. В ролике разработчики также продемонстрировали кооперативную игру — проходить Streets of Rage 4 за одним устройством смогут четыре человека.
Напомним, Streets of Rage — это популярная экшен-игра, выпущенная компанией Sega в 1991 году. Релиз четвёртой части состоится в 2020 году.
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