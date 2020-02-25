Оренбург, , 12:54 — REGNUM В Оренбурге с 25 февраля запущен народный проект «Голоса Победы». Ежедневно горожане и гости города смогут услышать сводки Совинформбюро, озвученные знаменитым диктором Юрием Левитаном, новости тыловой Чкаловской области, воспоминая фронтовиков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГБУ «Госархив Оренбургской области».

Сводки Совинформбюро, песни военных лет, стихи поэтов-фронтовиков и воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны будут звучать из репродуктора у здания Госархива Оренбуржья в центре областной столицы.