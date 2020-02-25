Москва, , 12:59 — REGNUM За десять лет количество туристов, приезжающих в Москву, увеличилось почти двукратно. Об этом 25 февраля сообщила председатель департамента туризма Москвы Екатерина Проничева на круглом столе в Московской городской думе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Если говорить о цифрах, то с 2010 года рост числа туристов составил 96% — с 12 до 25 млн человек», — сообщила чиновник.

При этом состав туристов изменялся не только количественно, но и качественно, подчеркнула она.

«К нам все больше людей стали приезжать с деловыми целями, что является одним из самых привлекательных направлений туризма. К нам все больше приезжает молодых и активных, которые готовы инвестировать в свои впечатления. К нам все больше стало приезжать туристов из европейских стран», — отметила Проничева.

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