Токио, , 12:51 — REGNUM Популярный японский геймдизайнер Хидео Кодзима отказался от участия в выставке GDC (Game Developers Conference) из-за «растущих опасений, связанных с коронавирусом». Об этом 24 февраля сообщил портал Eurogamer.

От участия отказалась вся компания Kojima Productions. Выступление геймдизайнера, запланированное на 19 марта, также пришлось отменить.

Напомним, GDC — это крупнейшая международная выставка разработчиков видеоигр. Мероприятие 2020 года пройдёт в Сан-Франциско (США) с 16 по 20 марта 2020 года.

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