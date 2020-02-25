Москва, , 12:54 — REGNUM Маршал Советского Союза Дмитрий Язов будет похоронен 27 февраля на Федеральном военном мемориальном кладбище. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

Отмечено, что решение о погребении маршала на военном кладбище в Мытищах приняли его родственники. Комиссию по организации похорон Язова возглавил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, маршал Язов скончался 25 февраля в возрасте 95 лет от продолжительной болезни. Он был последним из советских военачальников, получивших звание маршала Советского Союза. Это произошло 28 апреля 1990 года. В 1987 — 1991 годах Язов был министром обороны СССР.

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