Тула, , 12:46 — REGNUM Полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства» Центрального федерального округа состоится в Туле 26−27 февраля, сообщили в управлении пресс-службы правительства региона. Конкурс проводится в рамках проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» и общенационального Союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) при информационной поддержке Федерального агентства по туризму.

В рамках конкурса его участники должны будут представить проекты в сфере туризма. Также им предстоит решать аналитические задания индивидуально и в группах, участвовать в мероприятиях с приглашенными экспертами, во флешмобах. Наградами для лучших участников станут гранты на реализацию проектов, образовательные сертификаты, приглашения на стажировки и работу в ведущих туристических компаниях.

По словам председателя комитета Тульской области по развитию туризма Ларисы Соломатиной, туризм для Тульской области входит в число наиболее перспективных направлений развития — так, в прошлом году регион принял более миллиона гостей.

«Сейчас для нас особенно актуально повышение качества обслуживания гостей и создание комфортной туристской среды, поэтому для нас очень почетно принимать полуфинал Центрального федерального округа в Туле», — добавил Соломатина.