Екатеринбург, , 12:45 — REGNUM Маршал Советского Союза Дмитрий Язов не был военачальником, на котором висят какие-то грязноватые денежные истории. У него авторитет честного служивого и весьма уважаемая военная биография, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент Уральского федерального университета Валерий Амиров, отдавший службе в Советской армии более десяти лет и служивший в том числе в тот период, когда Язов был министром обороны СССР.

«У меня, как, думаю, у многих офицеров, служивших под началом маршала Язова, сложное отношение к его роли в истории. С одной стороны, Язов стал участником печально знаменитого ГКЧП, выступление которого послужило спусковым крючком к распаду Советского Союза. С другой, именно Язов отказался поддержать ГКЧП военной силой, если бы он тогда отдал подобный приказ, то, возможно, страна у нас сегодня была бы другой», — отмечает Амиров.

«В любом случае это не тот военачальник, на котором висят какие-то грязноватые денежные истории, у Язова авторитет честного служивого и весьма уважаемая военная биография. Которая, кстати. еще раз доказывает, как важно, чтобы военные были далеки от внутренней политики государства, и как значимо иметь сильную армию, защищающую именно государство и народ, а не интересы какой-то политической группировки», — подчеркнул Валерий Амиров.

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Язов скончался 25 февраля. Ему было 95 лет. Он являлся последним маршалом Советского Союза, а в 1987—1991 годах возглавлял Министерство обороны СССР.