Село Калманка, Алтайский край, , 12:41 — REGNUM Часть жителей посёлка Прудской Калманского района Алтайского края, чьи дома находятся в микрорайоне, в простонародье названном Гусятником, уже почти неделю изолированы от большой земли. Об этом в социальных сетях сообщила руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской гордуме Оксана Молодых. По её словам, в Гусятнике живут девять семей, в основном пенсионеры и инвалиды. Отчаявшись добиться решительных действий от местных властей, они обратились к алтайским справедливороссам за помощью.

Как рассказала жительница микрорайона Марина Шмелева, дорогу до Прудского, длиной около километра, с 20 февраля, когда уже закончились все бураны, приходится преодолевать все это время пешком, по пояс утопая в снегу. Потому что на машине — основном транспорте селян (автобус туда не ходит) — не проехать.

«В пятницу (21 февраля) мы обращались к заместителю главы администрации Калманского района Виталию Манишину, который заверил, что дорогу почистят. Но до сего дня (вторник, 25 февраля) никто ничего не сделал», — утверждает женщина. По её словам, магазина в посёлке нет, девочка-восьмиклассница ежедневно преодолевает по сугробам дорогу, чтобы добраться до остановки школьного автобуса в Прудском, а оттуда уже едет в школу в село Зимари. «Инвалидам требуется постоянное лекарственное обеспечение и присмотр врачей. Помогите нам!», — обращается Марина Шмелева от имени своих односельчан.

Справедливороссы взяли на контроль решение снежной проблемы, вплоть до обращения в прокуратуру, если таковое понадобится.

Как уже сообщало ИА REGNUM, аналогичные проблемы испытывают жители переулка Ключевской в селе Парфёново Топчихинского района. Там за всё время мощнейших снегопадов дорогу не чистили ни разу.

Глава Валерий Собачев какое-то время раздавал обнадёживающие обещания, а потом и вовсе заявил: «Натаптывайте поверху». А когда многодетному отцу Евгению Конухову, у жены которого случился приступ, понадобилось пробиться до кареты скорой помощи, пришлось выносить женщину на руках и садить на соседский снегоход. В деревне с ужасом ждут весны: когда метровые сугробы начнут проваливаться, дети не смогут дойти до школы.

Читайте также: «Натаптывайте поверху»: жителей алтайского села оставили без дорог и воды