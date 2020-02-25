Чебоксары, , 12:39 — REGNUM Мужское население составляет менее половины жителей Чувашии. Средний возраст мужчин — 37 лет, сообщили ИА REGNUM в Чувашстате.

По данным ведомства, в регионе проживают 573 тыс. мужчин, что составляет 47% от общей численности населения. В том числе 60% мужчин являются горожанами. Средний возраст мужчин в Чувашии составил 37 лет.

По результатам всероссийской переписи населения 2010 года, 58% чувашских мужчин сообщили о наличии у них профессионального образования, в том числе 30% — высшего и послевузовского. Среди кандидатов наук доля мужчин составляет 53%, среди докторов наук эта доля достигает 72%.

На вопрос о брачном состоянии 63% мужчин (в возрасте 16 лет и более) ответили, что женаты. 28% никогда не состояли в браке. Воспитывали несовершеннолетних детей без матери более 3 тыс. отцов, из них 84% растили по одному ребёнку.

Отметим, что в целом в стране мужчины в среднем вступают в брак в 27-летней возрасте, при этом 58,6% опрошенных мужчин считают, что для счастливой совместной жизни необходима регистрация первого брака. Чуть менее трети считают поход в ЗАГС желательным. Десятая часть респондентов не считает нужным оформлять отношения.

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Как сообщало ИА REGNUM, более подробная информация о мужском и женском населении будет обновлена по итогам переписи, которая пройдёт с 1 по 31 октября и станет 12-й по счёту в истории России. Впервые будут использоваться не только традиционные (бумажные) варианты анкетирования, но и цифровые. При этом впервые жители смогут сами заполнить переписные листы на Едином портале государственных услуг. Первые итоги переписи планируется подвести в декабре 2020 года.