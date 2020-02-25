Казань, , 12:34 — REGNUM Республиканская клиническая больница в Казани опровергла распространяющиеся по социальным сетям и мессенджерам сообщения о закрытии учреждения. Об этом говорится в официальном заявлении клиники.

«Информация по закрытию РКБ не соответствует действительности и является фейковой», — говорится в сообщении. В выходные и праздничные дни работа больницы организована в обычном режиме, в приёмно-диагностические отделения ежедневно обращаются около 300 человек.

В учреждении действуют ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ, однако доступ родственников пациентов в отделение реанимации для ухода за больными не ограничен.

Как сообщало ИА REGNUM, в РКБ Татарии находятся восемь пассажиров с карантинного лайнера Diamond Princess, которые были госпитализированы в ночь на 23 февраля. Эти пациенты находятся в специальном боксе, который охраняется силами Росгвардии. При этом в социальных сетях стали распространяться сообщения о прекращении приёма больных в РКБ.

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