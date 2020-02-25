Новокузнецк, Кемеровская область, , 12:33 — REGNUM В Новокузнецке школы возобновляют занятия после карантина по гриппу и ОРВИ.

«Учащиеся школ, закрытых на карантин 13 февраля, смогут приступить к занятиям в своих образовательных учреждениях либо в субботу, 22 февраля, либо во вторник, 25 февраля, в зависимости от формы обучения, утверждённой администрацией школы», — пишет «Кузнецкий рабочий».

В 45 из 88 школ города пятидневная учебная неделя — в них занятия начались сегодня, 25 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля все школы города Новокузнецка и Новокузнецкого района были закрыты на карантин из-за гриппа и ОРВИ.

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