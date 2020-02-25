Москва, , 12:28 — REGNUM Законопроект, разрешающий должникам по ипотеке самостоятельно продавать свое жилье, внесла в Госдуму депутат Ирина Яровая («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 25 февраля.

Продать квартиру должник сможет в случае, если кредит не превышает 15 млн рублей.

Законопроект прописывает механизм такой продажи.

«Реализация заложенного имущества осуществляется на основании договора купли-продажи заложенного имущества, сторонами по которому являются залогодатель — физическое лицо, залогодержатель и покупатель. Реализация заложенного имущества по цене ниже минимальной продажной цены заложенного имущества, не допускается. Заключение договора купли-продажи заложенного имущества по цене не ниже минимальной продажной цены является обязательным для залогодержателя», — отмечается в документе.

Квартира должна быть продана в течение полугода, однако срок может быть увеличен по согласию сторон.

Самостоятельная реализация имущества залогодателем — физическим лицом не допускается, если имущество заложено нескольким созалогодержателям, или является предметом предшествующей и последующей ипотек.