Цхинвал, , 12:33 — REGNUM Близится к завершению расследование уголовного дела в отношении подозреваемого в государственной измене Сергея Липина, экс-начальника управления администрации президента Южной Осетии. Об этом 25 февраля сообщает агентство «Рес» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры республики.

По данным журналистов, бывшего чиновника обвиняют в том, что он якобы был завербован грузинскими спецслужбами и передавал им секретную информацию. Отмечается, что на сбор вещественных и иных доказательств потребовалось более полугода. Также получены признательные показания от Липина и его супруги.

«Они рассказали следствию о том, что по заданию сотрудников грузинских спецслужб осуществляли сбор, хранение и передачу сотрудникам грузинских спецслужб сведений в отношении военной инфраструктуры, а также войсковых подразделений РЮО и России, дислоцированных на территории республики», — сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Напомним, Липин был задержан в июле 2019 года. По версии следствия, его завербовали в 2006 году, когда он приезжал к родственникам своей жены в село Еред на границе с Грузией.