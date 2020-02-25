Санкт-Петербург, , 12:30 — REGNUM В Петербурге злоумышленник открыто похитил «Айфон» у аниматора, который в торговом центре изображал Человека-паука в ходе благотворительной акции. Мужчину задержали на месте преступления, а когда повезли в суд для избрания меры пресечения, в автомобиль полиции врезался трамвай сети «Чижик».

Как рассказали в судебной пресс-службе Санкт-Петербурга, по версии следствия, 23 февраля Андрей Пегов в ТРЦ «Заневский каскад» в Красногвардейском районе Петербурга открыто похитил телефон Apple iPhone 8+ стоимостью 20 100 рублей у аниматора в костюме Человека-паука.

Телефон был подключен к колонке в ходе благотворительной анимационно-развлекательной программы. Пегов подошел к колонке и просто забрал телефон. Возмущенные крики аниматоров, требовавших вернуть «Айфон», его не остановили, но охранник ТРЦ сумел задержать предполагаемого грабителя.

Утром 25 февраля, при доставлении в суд, полицейский автомобиль УАЗ «Патриот», в котором везли задержанного, совершил столкновение с трамваем «Чижик» на перекрестке проспекта Косыгина и улицы Передовиков. УАЗ получил небольшие повреждения, люди не пострадали, однако движение трамваев было остановлено на 41 минуту.

В итоге подозреваемого все-таки доставили в Красногвардейский районный суд, который вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок по 22 марта. Пегов против заключения под стражу не возражал.