Москва, , 12:25 — REGNUM Большинство граждан (75%) считают, что России и населению страны нужен сильный и властный руководитель, «сильная рука». Такие данные приводит «Левада-центр».

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В том, что российскому народу постоянно нужна «сильная рука» уверены 49% опрошенных. 26% думают, что такие ситуации, когда нужно сосредоточить власть в одних руках, бывают иногда.

По мнению 22% респондентов, допускать, чтобы вся власть была отдана в руки одного человека, ни в коем случае нельзя. Затруднились ответить 3% граждан.

Опрос проведен 23 — 29 января 2020 года проведен в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ. Опрошены 1603 человек старше 18 лет методом личного интервью.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в том, что стране и российскому народу постоянно нужна «сильная рука», были уверены 40% граждан РФ.

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