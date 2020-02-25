Оренбург, , 12:23 — REGNUM Ленинский районный суд Оренбурга 25 февраля рассмотрел вопрос о мере пресечения для подростка, который проходит по резонансному делу о жестоком избиении мужчины. 15-летний парень заключен под домашний арест, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе судебной инстанции.

Следствие ходатайствовало о заключении под стражу. Однако судья удовлетворил просьбу подростка и его адвоката. Под домашним арестом молодой чедловек проведет один месяц и 27 суток.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге компания подростков ранним утром 18 февраля напала на 34-летнего мужчину и жестоко избила его. Горожанин был госпитализирован и скончался в больнице, не приходя в сознание.

По горячим следам задержали двух парней в возрасте 16 и 17 лет. Их отправили в СИЗО. Впоследствии число задержанных подростков увеличилось до четырех — задержаны еще двое парней в возрасте 15 лет. Относительно четвертого подростка о мере пресечения пока неизвестно. Компанию обвиняют по статье 111 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

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