Вильнюс, , 12:17 — REGNUM В столице Литвы Вильнюсе из-за пациента, у которого заподозрили коронавирус, закрыли частную клинику InMedica, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 25 февраля. Мужчина прибыл из Венеции, а к врачам обратился после трёх дней высокой температуры 24 февраля. Когда врачи частной клиники узнали, откуда прибыл пациент, они вызвали государственную скорую помощь, а мужчину госпитализировали в столичную больницу Сантарос, где начали проводить детальные анализы.

Сама клиника сразу перестала работать, помещения подвергли дезинфекции, пациентов не впускали. Сегодня, 25 февраля, государственная клиника Сантарос подтвердила, что коронавирус не обнаружен. Пациент заболел обычным гриппом.

Администрация частной клиники утверждает, что узнала про это от самого заболевшего, а государственные органы никак не информировали InMedica, ссылаясь на защиту персональных данных. Это, считают врачи частной клиники, неприемлемая практика, поскольку если бы коронавирус подтвердился, то в карантин необходимо было поместить весь персонал, который контактировал с пациентом, а госорганы, не предоставляя информацию, увеличили риск распространения болезни.

В настоящий момент частная клиника вновь работает.