Калининград, , 12:15 — REGNUM Минздрав Калининградской области принял решение купить для полуторагодовалой Миланы Семеньковой препарат «Спинраза», который региональные СМИ уже прозвали «самым дорогим лекарством в мире».

«Подготовлены поправки в бюджет 2020 года, которыми предусмотрены средства на закупку указанного лекарственного препарата. Проект поправок будет внесён в Калининградскую областную думу в ближайшие дни», — цитирует региональный минздрав калининградский портал «Клопс».

У ребёнка редкое заболевание — спинально-мышечная атрофия. Родители Миланы — 25-летний Станислав и 24-летняя Виктория — объявили о сборе 150 млн рублей, из которых к середине февраля было собрано порядка 20 млн рублей. К сбору подключились известные актёры и эстрадные артисты, 23 февраля был намечен отдельный аукцион в поддержку сбора средств для ребёнка. О его результатах пока не сообщается.

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Комментируя решения властей о покупке лекарства, мама девочки Виктория Семенькова говорит, что сбор средств будет продолжен, поскольку препарат «Спинраза» предназначен для терапевтического лечения на протяжении всей жизни, а её дочке необходим препарат «Золгенсма», который вводится один раз до исполнения двух лет.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге для пятимесячной девочки с диагнозом «спинальная мышечная атрофия» удалось собрать 160 млн рублей для покупки препарата «Золгенсма». Сбор средств был завершён 21 февраля. В России отсутствует реестр таких больных, по приблизительным оценкам, в России около 900 человек имеют такое заболевание.