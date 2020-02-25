Харбин, Китай, , 12:14 — REGNUM На северо-востоке Китая в Харбине находятся 19 индонезийских граждан, в основном студентов, сообщает Antara.

«Все наши индонезийские граждане находятся под контролем, и ни один из них не пострадал от коронавируса», — заявил атташе по образованию и культуре при посольстве Индонезии в Пекине.

Четыре района в Харбине были объявлены временно закрытыми в конце прошлой недели из-за роста смертельных случаев коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД Индонезии подтвердил, что общее число индонезийских граждан, зараженных коронавирусом в Японии, увеличилось до девяти человек.

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