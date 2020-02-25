Новосибирск, , 12:12 — REGNUM В Новосибирской области из-за вспышки ОРВИ частично приостановлена работа почти 200 детских садов и школ, 18 образовательных учреждений закрыты полностью. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил министр образования Сергей Федорчук.

Издание «НДН.инфо» уточняет, что полностью на карантине находятся пять школ и 13 детсадов, ещё 61 школа и 129 детсадов частично приостановили свою деятельность частично.

Эпидпорог в регионе превышен на 35%.