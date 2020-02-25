Ярославль, , 12:11 — REGNUM Система здравоохранения Ярославской области испытывает нехватку денег из-за того, что больные уезжают лечиться в Москву, Санкт-Петербург и Московскую область. Вместе с ними уходят и средства фонда обязательного медицинского страхования. Это выяснили депутаты областной думы на заседании 26 февраля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Дума рассматривала проект закона о корректировках бюджета фонда. В том числе речь шла о перераспределении 230 млн рублей за помощь, оказанную ярославцам за пределами области. Накануне в социальных сетях появилась информация о том, что деньги из региональной системы здравоохранения выводятся в другие области за счет направления туда больных.

«Скажите, не связано ли перераспределение этих 230 миллионов как раз с публикацией в газете и правда ли, что районные больницы уже ощутили нехватку денег на самые необходимые медикаменты?», — спросила депутат облдумы Ольга Секачева.

«Уточнение бюджета с этим связано, мы 230 млн передвигаем с оплаты межтерриториальных расчетов на оплату за медицинские услуги», — сказала и.о. директора ТФОМС Людмила Баташова.

По словам Людмилы Баташовой, ярославская медицина каждый год теряет деньги ФОМСа.

«До 2015 года разница была в нашу пользу: в Ярославской области людей лечилось больше, чем уезжало за ее пределы. С 2015 года ситуация изменилась — больше людей уезжают лечиться в Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и другие регионы. Разница примерно в 250−280 миллионов. За 2019 год фондом оплачено за ярославцев, которые уезжали лечиться в другие регионы, 843 миллиона рублей. В то же время мы оплатили медицинским организациям, где получали помощь те, кто приехал в Ярославль, 552 миллиона», — рассказала и. о директора фонда Людмила Баташова.

«Почему растет количество тех, кто предпочитает лечиться за пределами региона? В Ярославской области качество лечения падает или там повышается?», — спросил депутат Александр Воробьев.

По словам Людмилы Баташовой, ярославцы едут в столицы за той помощью, которой нет в регионе.

«Больные уезжают за видами помощи, которой в Ярославле нет. Есть и больные, которым рекомендуют лечиться именно в федеральных центрах. К примеру, у нас только областная клиническая больница ставит только одно‑ и двухкамерные кардиостимуляторы. А в Москве это трех — четырехкамерные, плюс с кардиоритмом и так далее. Просто уровень помощи, оказываемой в федеральных центрах, выше, чем у нас», — сказала Людмила Баташова.

Стоит отметить, что свою роль в «отборе» денег ярославского здравоохранения играют и сами клиники других регионов. Так в Ярославле активно рекламируются «роды в Москве». Рекламу своих услуг размещают и больницы соседних регионов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне в отставку ушел зампред регионального правительства Игорь Селезнев.

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