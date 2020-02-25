Москва, , 12:05 — REGNUM Конечно, поклонников Тома Круза известие об отмене съемок фильма «Миссия невыполнима — 7» в Венеции очень смутило, ведь съемки должны были быть в течении трех недель начиная с 24 февраля, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент РЭУ им. Плеханова, к. э. н Александр Тимофеев, комментируя отмену съёмок седьмой части известного блокбастера.

«Известно, что мистер Круз просидел в номере с 20 февраля и «на новостях» об заболевших в Италии его для безопасности из отеля не выпускали. Не думаю, что Том Круз «сбежал», как пишут в прессе.

Скорее всего, это была инициатива его окружения или самого работодателя. Причина понятна — вспышка короновируса в Китае дошла до Европы. в Италии уже зарегистрировали более 200 случаев заражения. В 11 коммунах объявлен карантин. Это много, большая часть — север Италии (как раз где съёмки).

Некоторые страны так обеспокоились, что готовы самоизолироваться вплоть до отмены шенгена на время локализации эпидемии. В ряде городов ввели карантин, в Венеции городские власти запретили мероприятия с большим скоплением народа и даже отменили окончание карнавала.

Франшиза фильма «Миссия невыполнима» с Томом Крузом в главной роли давно стало легендарной («спасать мир») и хоть сюжет пока не анонсирован, поклонники уже дали максимальный рейтинг ожидания 99%.

Перенос и отмена мероприятий в Италии коснулись большого списка: карнавал (окончание-церемония закрытия), четыре матча футбола, закрыта опера «Ла Скала», «пустой зал» на неделе Моды в Милане (зрителей попросили не приходить). Убытки из-за коронавируса для Италии будут огромными», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Италии из-за эпидемии, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-2019, приостановлены съемки седьмой части фильма «Миссия невыполнима».

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