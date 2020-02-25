Сеул, , 11:56 — REGNUM Среди стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в Южной Корее зафиксирован один из самых высоких показателей содержания мелкодисперсных частиц в воздухе. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей международной неправительственной экологической организации Гринпис.

Согласно опубликованным данным, в 2019 году в Южной Корее среднегодовая концентрация микропыли в воздухе составила 24,8 ㎍/㎥, что на 4 ㎍/㎥ выше, чем годом ранее.

По данному показателю страна занимает 26-е место среди 98 стран, а также первое место — среди стран-членов ОЭСР.

Отмечается, что среди 100 городов с высокой концентрацией мелкодисперсных частиц в воздухе (более 10㎍/㎥) 61 город приходится на Южную Корею. Самую высокую позицию занимает город Чынпхён провинции Чхунчхон-Пукто (7-е место).