Барнаул, , 11:37 — REGNUM В Алейске (Алтайский край) провели торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, на котором глава города Иван Маскаев вручил ветеранам Великой Отечественной войны первые медали в честь 75-летия Великой Победы. Как сообщает официальный сайт регионального правительства, до 9 мая юбилейные награды будут вручены 158 ветеранам, проживающим в городе.

Награждение ветеранов Великой Отечественной войны в алтайском городе Алейске Правительство Алтайского края

«Президент России объявил 2020 год Годом памяти и славы, и в этих словах заключён большой смысл. Нам очень важно сохранить память о тех временах и уважение к подвигам, которые наши деды совершили в годы войны. Дорогие ветераны, труженики тыла! И после войны вам пришлось приложить немало труда и усилий, чтобы поднять страну из руин, чтобы она была пригодна для жизни будущим поколениям. Желаю всем вам здоровья, сил и благополучия», — отметил в своём приветственном слове глава Алейска.

Напомним, в годы Великой Отечественной войны из Алтайского края ушли на фронт около 700 тысяч жителей региона. По официальным данным, около 240 тысяч погибли. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, в честь 75-летия Великой Победы выплата в сумме 75 тысяч рублей инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны (а также приравненным к ним) будет произведена в апреле-мае 2020 года. В Алтайском крае её получат 5357 человек. Ещё по 50 тысяч рублей будет выплачено 10 855 ветеранам. Такая сумма полагается лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев (исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР), и лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, а также — бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

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