Нур-Султан, , 11:32 — REGNUM Гражданский активист Дулат Агадил скончался в одном из следственных изоляторов Нур-Султана из-за острой сердечной недостаточности, сообщили в пресс-службе департамента полиции столицы Казахстана.

В полиции уточнили, что в январе 2020 года в отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Позднее суд изменил меру пресечения на содержание под стражей из-за неявки и уклонения от проведения следственных действий.

Отмечается, что активист был привлечен к уголовной ответственности за неуважение к суду, оскорбление судьи и участников судебного заседания. Полиция задержала Агадила 24 февраля в 21:00 (18:00 мск) и поместила в камеру временного содержания.

«Согласно заключению медицинского освидетельствования, в момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении.

Отметим, в ноябре 2019 года Дулат Агадил сбежал из изолятора в селе Акмол. Свой поступок он мотивировал «протестом против необоснованного преследования».