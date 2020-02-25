Великий Новгород, , 11:31 — REGNUM В Новгородской области семь студенческих отрядов объединились в «Софийский десант» и намерены до 1 марта посетить отдалённые сёла и деревни региона, чтобы помочь ветеранам и пожилым людям. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства спорта и молодёжной политики, акция организована региональным отделением Российских студенческих отрядов.

К новгородской молодёжи присоединились отряды издругих регионов Северо-Запада, а также их Башкирии, Татарии и Алтайского края.

«Софийский десант» намерен посетить населённые пункты в 15 районах. Помимо помощи пожилым людям, волонтёры готовятся привести в порядок воинские захоронения, провести мастер-классы и концерты в школах. Акция завершится 1 марта субботником в Великом Новгороде.

«Софийский десант» — это региональный аналог акции, которая зародилась в Алтайском крае под названием «Снежный десант». В 2015 году на Всероссийском форуме добровольцев она была признана лучшей добровольческой практикой в стране. На проведение «Софийского десанта» новгородский комиссар регионального отделения В прошлом году комиссар регионального отделения отделенияРоссийских студенческих отрядов Илья Виноградов получил грант от Росмолодёжи в размере 600 тыс. рублей.