Пекин, , 11:30 — REGNUM Жительнице Китая подтвердили диагноз заболевания, вызываемого коронавирусом, после восьми отрицательных тестов. Об этом 25 февраля сообщает издание «Жэньминь».

Отмечается, что 56-летняя женщина работала посудомойщицей в уезде Аньюэ. После того как у одного из сотрудников гостиницы был обнаружен коронавирус, женщину поместили на карантин.

С 7 по 23 февраля у нее восемь раз брали анализ на нуклеиновую кислоту, но все они были отрицательные. Лишь накануне, 24 февраля, врачи подтвердили диагноз заболевания, вызываемого коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае число жертв коронавируса увеличилось до 2663, выздоровели 27,2 тыс. человек. За сутки 24 февраля в Китае от коронавируса была зафиксирована 71 смерть, почти 2,6 тыс. человек были выписаны. Общее число инфицированных коронавирусом в КНР за сутки выросло на 508 и составило более 77,6 тыс. человек.

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