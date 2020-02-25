Омск, , 11:28 — REGNUM Соболезнования родным и близким Дмитрия Язова выразил губернатор Омской области Александр Бурков. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 февраля в региональном правительстве.

«Жизнь Дмитрия Тимофеевича — образец честного и беззаветного служения своему народу и Отечеству. Вместе с последним Маршалом Советского Союза ушла целая эпоха», — подчеркнул Бурков.

По его словам, жители Омской области гордились своим земляком и героем. Для омичей Язов был человеком-легендой.

Дмитрий Язов родился в деревне Язово Омской губернии 8 ноября 1924 года. С мая 1987 года по август 1991 был министром обороны СССР. 28 апреля 1990 года Язову присвоено звание Маршала Советского Союза.

Как сообщало ИА REGNUM, последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов умер 25 февраля в возрасте 95 лет.

Читайте также: Умер последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов — трансляция