Москва, , 11:27 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проекты планировки кварталов по программе реновации в районе Люблино. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Документ утверждает планировку кварталов 23 и 29 района Люблино. Площадь территории, где будут проведено строительство по программе реновации, составляет 7,8 гектаров. Участок ограничен улицами Судакова, Совхозной и Краснодонской.

Ранее в районе прошли публичные слушания.