Анкара, , 11:28 — REGNUM Власти Турции приняли решение о запрете импорта электронных сигарет, а также сопутствующих им товаров. Об этом 25 февраля сообщает Anadolu Ajansi.

Запрет распространяется на электронные сигареты, запасные части к устройству, а также прочие продукты, используемые продавцами устройств для большего заработка.

Кроме того, под запретом оказались и электронные кальяны, а также любые устройства, использующие нагрев или сжигания курительных смесей, вне зависимости от содержания в них никотина.

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