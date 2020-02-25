Шанхай, Китай, , 11:33 — REGNUM Пожилой мужчина, находившийся в критическом состоянии после заражения коронавирусом, выписан из больницы в Шанхае. Об этом сообщает 25 февраля местный информационный ресурс «Пэнпай».

Отмечается, что ранее в Шанхае выздоравливали только пациенты, у которых заболевание протекало в легкой форме. Местный житель по фамилии Ян ранее побывал в Ухане, после чего попал в больницу в критическом состоянии. Диагноз 68-летнего мужчины подтвердили 23 января.

У Яна возникли проблемы с дыханием, потребовались экстренные меры. Пациент провёл 13 дней в состоянии комы в отделении интенсивной терапии, но теперь полностью поправился.

По последним данным, в Шанхае зарегистрировано 336 случаев заражения коронавирусом, 268 человек уже излечились, три человека скончались от заболевания. Ещё 60 пациентов с подозрением на вирус ожидают результатов анализов.

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