Тула, 25 февраля 2020, 11:16 — REGNUM Ограничение движения на трассе М-2 «Крым» в Тульской области введено с 17:45 24 февраля, сообщила пресс-служба ФКУ «Упрдор Москва-Харьков»
«С 17:45 (мск) на км 146+500 автодороги М-2 «Крым» частично ограничено движение транспорта, осуществляется по одной полосе. Причина — дорожно-транспортное происшествие. На месте работают сотрудники ГИБДД и дорожных служб ФКУ Упрдор Москва-Харьков», — сообщила пресс-служба.
В мэрии Тулы сообщили, что днём 25 февраля в уборке города задействованы 100 единиц техники. В ночь на 25 февраля в дежурном режиме находились 96 единиц техники. На обработку улиц и тротуаров от наледи было израсходовано 311 тонн песчано-соляной смеси и 16 тонн реагента.