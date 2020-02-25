Москва, , 11:15 — REGNUM Из-за аномально теплой погоды в Москве раньше времени зацвели подснежники. Об этом сообщила пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

Специалисты «Мосприроды» обнаружили на природных территориях «Долина реки Сетунь» первые подснежники. Обычно эти цветы появляются в конце марта — начале апреля. В феврале Москве сохраняется аномально теплая погода, характерная для апреля. Как сообщало ИА REGNUM, было установлено несколько температурных рекордов.

В департаменте москвичей призвали беречь цветы и не вытаптывать почву около растений.

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