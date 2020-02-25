Туркестан, Казахстан, , 11:10 — REGNUM Тринадцать жителей Туркестанской области Казахстана задержаны по подозрению в причастности к организованной преступной группе (ОПГ) «Сарыагашские», сообщает 25 февраля издание Polisia.kz.

По данным правоохранительных органов, задержанные занимались вымогательством на приграничном пункте пропуска «Капланбек» в городе Сарыагаш. Налетчики требовали от водителей деньги в размере от 15 тыс. до 50 тыс. тенге ($39,8−132,6) за проезд через пост.

В полиции уточнили, что в случае отказа, члены ОПГ избивали водителей, разбивали стекла и другим способом наносили повреждения автомоиблям. Злоумышленники задержаны сотрудниками криминальной полиции совместно с представителями КНБ.