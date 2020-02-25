Кейптаун, , 11:13 — REGNUM Все больше молодых людей по всей Африке уверены, что континент приближается к эпохе успеха, основу которого обеспечит развитие технологий и предпринимательства. Об этом передает The Guardian Africa со ссылкой на исследование под названием «Юность Африки», проведенное Фондом семьи Ичиковичей.

Исследование показало, что среди молодежи растет убежденность в концепции «афрооптимизма», которая выступает против негативных стереотипов о континенте.

Хотя большинство опрошенных были недовольны состоянием своей страны, почти половина полагала, что континент в целом находится в более здоровом состоянии, чем раньше, и две трети считали, что они переживают «век африканских преобразований».

Айвор Ичикович, председатель фонда, заявил, что результаты «являются громким сигналом тревоги для всех афроскептиков».

»Мы нашли молодежь, которая отказывается уклоняться от реальных проблем Африки, которая честна в отношении того, что необходимо сделать, и какова их роль в достижении этого ‑ и они в подавляющем большинстве стремятся добиться преодоления этой разницы», — заявил Ичикович.

По информации журналистов издания, в опросах приняли участие представители 14 стран в возрасте от 18 до 24 лет.

У опрошенных было твердое мнение о важности технологий и бизнеса, при этом 81% заявляли, что считают, что технологии могут раскрыть потенциал континента. Столько же считает, что доступ к Wi-Fi должен быть основным правом человека.

Три четверти молодых людей заявили, что планируют начать свой собственный бизнес в ближайшие пять лет, и у многих уже были идеи, над которыми они могли бы работать, если бы получили финансирование.

Комментируя исследование, Роузбелл Кагумир, редактор сайта «Африканский феминизм», заявил, что интернет открыл возможности за пределами национальных границ и связал молодых людей на всем континенте.