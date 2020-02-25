Москва, , 11:10 — REGNUM Точно уверены в том, что примут участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ 41% жителей России. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Возможное участие в голосовании по изменениям в Конституцию не исключают 66%. Чаще об этом говорят граждане 45−59 лет (70%) и старше 60 лет (73%).

Растет информированность о предстоящем голосовании весной 2020 года. Так, 24 января о нём слышали о 72% жителей России, к 20 февраля их доля выросла до 79%.

Опрос проведен 20 февраля 2020 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%

Как сообщало ИА REGNUM, горячая линия для вопросов о голосовании по изменениям в Конституции будет открыта Центральной избирательной комиссией (ЦИК) РФ.

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